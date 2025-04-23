Браже раскрыла, где хранит большую часть своих накоплений

В 2023 году Браже задекларировала безналичные накопления в размере 143 017 евро, а в прошлом году они уменьшились на 115 494 евро и составили 27 522 евро. Министр иностранных дел хранит 12 281 евро в ING Belgium и 15 241 евро в Swedbank.

В прошлом году Браже купила латвийские сберегательные облигации на сумму 105 000 евро. Она также погасила сберегательные облигации на сумму 102 500 евро.

В прошлом году Браже получила 75 073 евро зарплаты в Государственной канцелярии и 16 443 евро в Министерстве иностранных дел. Министр иностранных дел задекларировала 291 евро от Елгавского краевого самоуправления как прочий доход. Она получила 3 800 евро в качестве компенсации от Министерства климата и энергетики и 4 126 евро как проценты от Государственной казны.

Браже владеет квартирой в Риге и другой недвижимостью в Энгурском самоуправлении, а также автомобилем Fiat 500X 2021 года выпуска.