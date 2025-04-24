Латвия должна добавить еще 4 млн евро для покрытия расходов RB Rail

Совместному предприятию стран Балтии AS RB Rail в этом году для покрытия расходов со стороны Латвии необходимо дополнительно 4,091 миллиона евро без учета налога на добавленную стоимость (PVN), сообщил агентству LETA председатель правления RB Rail Марко Кивила.
Он пояснил, что общий бюджет RB Rail на этот год составляет 37,966 миллиона евро без PVN, из которых доля Латвии - 8,542 миллиона евро также без PVN.
На данный момент со стороны Латвии не хватает 4,091 миллиона евро, а еще 3,236 миллиона составляют расходы на покрытие PVN. Остальные две страны Балтии уже утвердили бюджет совместного предприятия.
"Бюджет RB Rail определяется международным соглашением по управлению проектом, в котором указаны функции, выполняемые RB Rail в рамках проекта Rail Baltica. Эти функции составляют расходы, включенные в бюджет, и их можно сократить только при согласии всех трех стран Балтии", - добавил Кивила.
Он отметил, что на основании решения правительства Латвии от 11 февраля RB Rail получил 3,345 миллиона евро - почти половину необходимого финансирования. Вопрос о второй половине, около четырех миллионов евро, еще обсуждается.
Он пояснил, что в бюджете RB Rail доля Европейского Союза составляет 58%, Латвии - 18%, Литвы и Эстонии - по 12%.
"Даже небольшое снижение финансирования со стороны Латвии приведет к значительному уменьшению общего бюджета и повлияет на услуги для всех стран, так как латвийское финансирование используется как рычаг привлечения средств", - пояснил он.
Кивила подчеркнул, что в 2025 году доля Латвии в софинансировании RB Rail уже сокращена на 27%. Поэтому дальнейшее сокращение расходов в текущем году было бы затруднительно, поскольку они основаны на уже утвержденном бюджете, и решений об остановке соответствующих мероприятий не принималось.
В завершение он отметил, что хотя RB Rail в основном финансируется ЕС, Эстонией и Литвой, большая часть сотрудников и расходов сосредоточена в Латвии. Таким образом, вклад RB Rail в латвийскую экономику значительно превышает ее долю в софинансировании.
Он подчеркнул, что ясность со стороны латвийского правительства по поводу необходимого финансирования требуется как можно скорее.
Как уже сообщалось, 11 февраля этого года правительство одобрило перераспределение 3,345 миллиона евро из двух бюджетных программ Министерства сообщения на покрытие расходов RB Rail в рамках проекта Rail Baltica.
Также сообщалось, что по последним данным RB Rail, затраты на первый этап проекта Rail Baltica в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию придется 5,5 миллиарда евро. Однако возможна экономия до 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений и других факторов.
Общие затраты проекта, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдется в 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы с Польшей, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В рамках проекта планируется построить 870 километров новой железной дороги европейской ширины колеи (1435 мм) со скоростью движения поездов до 240 км/ч.
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