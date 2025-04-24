Латвия должна добавить еще 4 млн евро для покрытия расходов RB Rail

Кивила подчеркнул, что в 2025 году доля Латвии в софинансировании RB Rail уже сокращена на 27%. Поэтому дальнейшее сокращение расходов в текущем году было бы затруднительно, поскольку они основаны на уже утвержденном бюджете, и решений об остановке соответствующих мероприятий не принималось.

В завершение он отметил, что хотя RB Rail в основном финансируется ЕС, Эстонией и Литвой, большая часть сотрудников и расходов сосредоточена в Латвии. Таким образом, вклад RB Rail в латвийскую экономику значительно превышает ее долю в софинансировании.

Он подчеркнул, что ясность со стороны латвийского правительства по поводу необходимого финансирования требуется как можно скорее.

Как уже сообщалось, 11 февраля этого года правительство одобрило перераспределение 3,345 миллиона евро из двух бюджетных программ Министерства сообщения на покрытие расходов RB Rail в рамках проекта Rail Baltica.

Также сообщалось, что по последним данным RB Rail, затраты на первый этап проекта Rail Baltica в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию придется 5,5 миллиарда евро. Однако возможна экономия до 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений и других факторов.

Общие затраты проекта, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдется в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы с Польшей, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В рамках проекта планируется построить 870 километров новой железной дороги европейской ширины колеи (1435 мм) со скоростью движения поездов до 240 км/ч.