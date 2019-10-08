Гитлер и Майкл Джексон: самые странные номинанты на Нобелевскую премию мира в истории

80 лет назад, в преддверии Второй мировой войны, на Нобелевскую премию мира был выдвинут диктатор нацистской Германии Адоль Гитлер, тем самым подтверждая, что на получение этой награды можно номинировать фактически любого человека. В почти 120-летней истории Нобелевской премии мира встречалось не мало достаточно странных и сомнительных номинаций, сообщает французское новостное агентство AFP.

В понедельник, 7 октября, началось вручение премий Нобеля. Имя лауреата Нобелевской премии мира будет озвучено в пятницу, 11 октября.

В январе 1939 года, примерно за восемь месяцев до вторжения Германии в Польшу, депутат шведского парламента Эрик Брант написал письмо Норвежскому Нобелевскому комитету, призывая вручить премию мира Адольфу Гитлеру.

В своем письме Брант восхвалял любовь Гитлера к миру, называя его "принцом мира на Земле".

Однако позже шведский политик признал, что номинация Гитлера была шуткой, целью которой был протест против выдвижения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на Нобелевскую премию мира за его роль в достижении Мюнхенского соглашения. Согласно этому документу, часть территории Чехословакии была передана Германии.

Иронию правда многие вовсе не заметили или не восприняли. Позже номинацию отозвали, однако имя Гитлера все еще можно найти в архиве Нобелевской премии среди кандидатов.

"Номинирование Адольфа Гитлера Эриком Брантом четко показывает, насколько опасной может быть ирония в накаленных политических обстоятельствах", - указал эксперт по истории Нобелевской премии Асле Свен.

Нобелевский комитет принимает все номинации на премию мира, если они были поданы до 31 января.

Однако, если номинированным может быть практически любой человек, подать заявку может намного меньшее число людей.

Среди тех, кто имеет право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира, числятся члены парламентов и министры всех стран, бывшие лауреаты премии, профессора нескольких университетов, а также действующие и бывшие участники Нобелевского комитета. Число таких людей измеряется в тысячах.

"Существует так много людей, которые имеют право номинировать кандидата, что стать номинированным вовсе не так сложно", - пояснил секретарь Нобелевского комитета Улав Нелстад.

В 1935 году кандидатом на Нобелевскую премию мира был выдвинут диктатор фашистской Италии Бенито Муссолини - это произошло за несколько месяцев до вторжения Италии в Европу.

В свою очередь тиран и лидер Советского Союза Иосиф Сталин был выдвинут на Нобелевскую премию мира дважды - в 1945 и 1948 годах. Было учтено обстоятельство, что СССР был среди победителей Второй мировой войны.

Когда срок номинирования подходит к концу, комитет и советники из всех кандидатов отбирают лишь несколько людей, из которых в итоге и выбирают победителя.

"Ни Гитлер, ни Сталин, ни Муссолини не рассматривались всерьез как лауреаты Нобелевской премии мира. Что меня больше всего удивляет, так это то, что большинство диктаторов воздерживаются от достижения номинации", - подчеркнул бывший секретарь комитета Гейр Лундестад.

В течение последних двух десятилетий число номинированных на Нобелевскую премию мира людей резко увеличилось, ежегодно на эту награду номинируют более 300 человек. Поэтому неудивительно, что среди кандидатов оказываются достаточно странные люди.

Имена номинированных на Нобелевскую премию мира людей держат в секрете по крайней мере 50 лет, однако тот, кто выдвинул кандидата, может публично озвучить имя своего фаворита.

В течение года была озвучена информация о достаточно необычных номинациях. Например, в 2001 году на Нобелевскую премию мира был номинирован футбол - вид спорта, который представляет FIFA.

Шведский законодатель, ответственный за эту номинацию, в своей заявке указал, что футбол создает положительные международные отношения и делает вклад в формирование более дружелюбного мира.

В свою очередь в 1988 году на престижную премию была выдвинута кандидатура поп-звезды Майкла Джексона. Его на награду номинировали депутаты румынского парламента.

Нелстад рассказал, что представители различных культур и развлекательной индустрии в последние годы выдвигаются регулярно.

Среди известных нам претендентов на премию мира в этом году номинированы шведская активистка Грета Тунберг и президент США Дональд Трамп.

Однако Лундестад подчеркнул, что о своем выдвижении потенциальным лауреатам слишком сильно радоваться не стоит.

"Очень легко стать номинантом, гораздо сложнее победить", - добавил он.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали Денис Муквеге и Надя Мурад. Их наградили за попытки добиться того, чтобы сексуальное насилие не использовалось в качестве оружия в военных конфликтах.