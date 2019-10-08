Наталья Бочкарева вышла на связь с прессой

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева вышла на связь с журналистами после сообщений о ее исчезновении. Об этом пишет РБК.
Актриса отметила, что чувствует себя хорошо. Она также подчеркнула, что скоро раскроет СМИ свои ближайшие планы.
7 октября появилась информация об исчезновении Бочкаревой. Журналисты также сообщили, что у звезды парализовало часть лица.
Напомним, 28 сентября несколько российских изданий разместили видео с задержанием Бочкаревом сотрудниками ГИБДД. Патрульные обнаружили у актрисы кокаин. Позднее она выступила с опровержением.