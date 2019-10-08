Вт, 8.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Наталья Бочкарева вышла на связь с прессой

Наталья Бочкарева в образе Даши Букиной

ФОТО: Кадр из видео

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева вышла на связь с журналистами после сообщений о ее исчезновении. Об этом пишет РБК.

Актриса отметила, что чувствует себя хорошо. Она также подчеркнула, что скоро раскроет СМИ свои ближайшие планы.

7 октября появилась информация об исчезновении Бочкаревой. Журналисты также сообщили, что у звезды парализовало часть лица

Напомним, 28 сентября несколько российских изданий разместили видео с задержанием Бочкаревом сотрудниками ГИБДД. Патрульные обнаружили у актрисы кокаин. Позднее она выступила с опровержением.

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