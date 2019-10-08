Решение принято! Выделенные на трамвай в Скансте деньги направят на покупку электропоездов

Как сообщил директор департамента инвестиций Министерства сообщения Андис Стродс, 13 сентября правительство рассмотрело сообщение Минфина о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в бюджете 2020 года и о бюджетных рамках на 2020-2022 годы, постановив, что неиспользованные ресурсы, резервы и остатки финансирования из структурных фондов ЕС и Фонда сплочения могут быть использованы для реализации стратегически важных проектов высокой готовности.

Таким образом, для приобретения пассажирских электропоездов будет перенаправлено финансирование из фондов ЕС на сумму 113,6 млн евро.

Это сумму составляют 70 млн евро, освободившиеся в результате прекращения проекта трамвая в районе Сканстес, и другое доступное финансирование ЕС.

Как сообщалось ранее, Pasažieru vilciens в июле подписало с чешским предприятием Škoda Vagonka договор о поставках новых электропоездов. Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительство центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму около 14 млн евро.