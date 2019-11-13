Фото: Известны победители конопремии "Большой Кристап"

Во вторник, 12 ноября в Splendid Palace прошло одно из важнейших событий киножизни в Латвии - "Большой Кристап". На кинопремию были выдвинуты лучшие картины года, которые оценивало международное жюри.
"Большой Кристап" уже стал кинематографическая изюминкой года, в которой принимают участие известные актеры, режиссеры, сценаристы и многие другие люди, связанные с миром кино.
Лауреатом национальной кинопремии "Большой Кристап" как лучший полнометражный художественный фильм стала кинокартина режиссера Юриса Курсиетиса "Олег".
Галерея: Церемония вручения премии "Большой Кристап"
Лучшим режиссером художественного фильма был назван Янис Абеле за кинокартину "Елгава "94".
В номинации "Лучшая актриса" награду получила Кристина Неварауска за роль в фильме "Ничто нас не остановит", а в номинации "Лучший актер" - Екаб Рейнис за работу в сериале "Красный лес".
Награда за пожизненный вклад в киноискусство в этом году присуждена режиссеру Варису Брасле.
Вручение кинопремий "Большой Кристап" является крупнейшим событием в кинематографии Латвии, которое организуют Латвийский союз кинематографистов в сотрудничестве с Национальным киноцентром и Министерством культуры.
Галерея: завершился фестиваль "Большой Кристап"