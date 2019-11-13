Фото: Известны победители конопремии "Большой Кристап"

"Большой Кристап" уже стал кинематографическая изюминкой года, в которой принимают участие известные актеры, режиссеры, сценаристы и многие другие люди, связанные с миром кино.

Лауреатом национальной кинопремии "Большой Кристап" как лучший полнометражный художественный фильм стала кинокартина режиссера Юриса Курсиетиса "Олег".

Галерея: Церемония вручения премии "Большой Кристап"

Лучшим режиссером художественного фильма был назван Янис Абеле за кинокартину "Елгава "94".

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В номинации "Лучшая актриса" награду получила Кристина Неварауска за роль в фильме "Ничто нас не остановит", а в номинации "Лучший актер" - Екаб Рейнис за работу в сериале "Красный лес".

Andris Keišs un Elza Gauja filmā “Nekas mūs neapturēs” Кадр из фильма "Ничто не остановит нас" ФОТО: Aija Melbārde

Награда за пожизненный вклад в киноискусство в этом году присуждена режиссеру Варису Брасле.

Вручение кинопремий "Большой Кристап" является крупнейшим событием в кинематографии Латвии, которое организуют Латвийский союз кинематографистов в сотрудничестве с Национальным киноцентром и Министерством культуры.