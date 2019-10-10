Гаусс: airBaltic откроет свою базу в Таллинне

В настоящее время airBaltic выполняет 14 прямых рейсов из Таллинна и сокращать их количество не планируется.

"Сейчас из Таллинна совершается 14 прямых рейсов. Убежден, что это серьезный знак. Когда мы только начали все это планировать, то надеялись на 11 прямых рейсов, а теперь их 14.

Мы балтийская авиакомпания. Такой же план у нас на Вильнюс. Мы успешно растем, потому что предлагаем балтийским странам авиасообщение", - сказал Гаусс.

По словам Гаусса, в Таллинне доля airBaltic составляет 23% рынка.

"И это не только прямые рейсы из Таллнна - также мы предлагаем 80 направлений через Ригу, а всего свыше 300 направлений. Такое сообщение - основа нашего планирования", - сказал руководитель авиакомпании.

На вопрос о том, насколько активно airBaltic использует эстонскую рабочую силу, Гаусс ответил, что "у нас на зарплате 33 эстонца, но их будет больше, поскольку становится все больше полетов из Эстонии".