Давайте их вспомним.

Некоторые пенсионеры хранят деньги в наличных и имеют накопления свыше 10 тыс. евро, которые собирали всю жизнь - с 90-х. При этом "нулевую декларацию" в 2012 году, обязывающую декларировать суммы от 10 тысяч латов, они не подавали. Если бабушка хочет подарить своему внуку значительную сумму (от 10 тысяч евро) в наличных, чтобы он сделал первый взнос на ипотеку или купил машину, как это правильно оформить - чтобы с этой суммы не пришлось платить налоги и не было проблем? Ответы читайте в статье "Налоговые лайфхаки: как легализовать наличку из "бабушкиной тумбочки"?

Многие владельцы недвижимости сдают в аренду свою квартиру в облегченном налоговом режиме: отчисляя в казну 10%. При сдаче квартиры в аренду хозяин получает стоимость аренды + коммунальные платежи. Однако если наниматель переводит хозяину на счет арендную плату + коммунальные, то хозяину придется платить налог со всей этой суммы. Поэтому люди вынуждены просить арендаторов оплачивать коммунальные счета наличными. Как грамотно оформить оплату, чтобы вся сумма переводилась на счет, но при этом налог в 10% взимался только с арендной платы, а коммунальные платежи не облагались налогами вообще?

Ответы читайте в статье "Налоговые лайфхаки: как грамотно списать коммунальные платежи при сдаче квартиры в аренду?"