Борьбу с серой экономикой в Латвии ужесточают, а фискальные органы тщательно следят, чтобы жители не уклонялись от уплаты налогов. И когда людям надо легализовать наличку из "бабушкиной тумбочки", списать коммунальные платежи при сдаче квартиры в аренду или расходы самозанятого лица, возникают вопросы, как грамотно это сделать. TVNET+ делится практическими советами от опытного бухгалтера.
Бухгалтерские лайфхаки: как избежать лишних налогов и не попасть "под пресс"
О том, как Латвия борется с серой экономикой, TVNET+ уже неоднократно рассказывал в течение всего 2024 года. В стране утвержден "План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы", и законотворцы весьма интенсивно работают над его воплощением. Внедряются новые информационные системы, ужесточаются законы. Особо пристальное внимание приковано к операциям с наличными и мелкой коммерческой деятельности, которая традиционно считается высокорисковой в контексте уклонения от уплаты налогов и "левых" доходов.
Эффективность работы Службы государственных доходов (VID) часть латвийцев уже ощутила - осенью около 70 тысяч человек, у которых существенное расхождение между официально задекларированными доходами и оборотом на банковских счетах, получили "письма счастья" от налоговой. В декабре же VID начала рассылку напоминаний лицам, которые, возможно, сдают в аренду недвижимость, а также работающим в индустрии красоты. В 2025 году меры ужесточат еще больше.
Между тем не обязательно хитрить и рисковать, чтобы не платить лишние налоги и сохранить как можно больше денег в своем кармане. В течение 2024 года TVNET+ в сотрудничестве с главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой делился с читателями практическими советами, как абсолютно легально и без вопросов со стороны налоговой провести ряд финансовых операций.
Давайте их вспомним.
Некоторые пенсионеры хранят деньги в наличных и имеют накопления свыше 10 тыс. евро, которые собирали всю жизнь - с 90-х. При этом "нулевую декларацию" в 2012 году, обязывающую декларировать суммы от 10 тысяч латов, они не подавали. Если бабушка хочет подарить своему внуку значительную сумму (от 10 тысяч евро) в наличных, чтобы он сделал первый взнос на ипотеку или купил машину, как это правильно оформить - чтобы с этой суммы не пришлось платить налоги и не было проблем? Ответы читайте в статье "Налоговые лайфхаки: как легализовать наличку из "бабушкиной тумбочки"?
Многие владельцы недвижимости сдают в аренду свою квартиру в облегченном налоговом режиме: отчисляя в казну 10%. При сдаче квартиры в аренду хозяин получает стоимость аренды + коммунальные платежи. Однако если наниматель переводит хозяину на счет арендную плату + коммунальные, то хозяину придется платить налог со всей этой суммы. Поэтому люди вынуждены просить арендаторов оплачивать коммунальные счета наличными. Как грамотно оформить оплату, чтобы вся сумма переводилась на счет, но при этом налог в 10% взимался только с арендной платы, а коммунальные платежи не облагались налогами вообще?
Ответы читайте в статье "Налоговые лайфхаки: как грамотно списать коммунальные платежи при сдаче квартиры в аренду?"
Многие самозанятые работают в собственной квартире, в том числе и люди, выполняющие заказы на своем компьютере - копирайтеры, переводчики, дизайнеры, онлайн-консультанты, программисты и т. д. Как грамотно списать в расходы коммунальные платежи и сопутствующие расходы, чтобы заплатить меньше налогов?
Некоторые ошибочно полагают, что такие издержки, как плата за интернет, электричество и т. п., вообще нельзя вынести в графу "расходов", потому что невозможно зафиксировать, сколько ресурсов человек использовал для работы, а сколько - для личных нужд. Расходы на бензин, если самозанятый часто ездит к клиентам, тоже требуют соответствующего оформления. Как это сделать, читайте в статье "Работаете из дома? Как списать "коммуналку" и транспортные расходы".
Некоторые люди хотят работать на себя, оформившись как самозанятое лицо. Самозанятое лицо может выбрать один из двух налоговых режимов - общий налоговый режим или же работать как микропредприятие и платить соответствующий налог (mikrouzņēmumu nodoklis - MUN). Подробнее о разнице между этими статусами, нюансах налогообложения, а также о том, на какую пенсию сможет рассчитывать самозанятый, читайте в статье "Что делать самозанятому, чтобы заработать на пенсию".
А в публикации, подготовленной в сотрудничестве с Государственным агентством социального страхования (VSAA) "Отличается ли пенсия самозанятого и наемного работника?" приводится конкретный пример расчета пенсии, которая ждет человека, "работающего на дядю", и того, кто работает на себя.
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