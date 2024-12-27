Электричество в Латвии в пятницу будет стоить в 4 раза дороже

Saistībā ar Igaunijas Somijas elekteokabeļa bojājumu, šodienas cenu 33/MWh rīt nomainīs 142 EUR/MWh. Pieņemts lēmums, ka rīt Latvijā strādās TEC-1 un TEC-2 EB1. Vairumu Latvijas iedzīvotāju šīs cenas svārstības tieši neietekmēs, jo vairāk nekā 80% izmanto FIKSĒTAS cenas līgumus. pic.twitter.com/mc9F7bsd45 — Kaspars Melnis (@Kaspars_Melnis_) December 26, 2024

Также принято решение, что завтра в Латвии будут работать энергоблоки ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Ранее министр сообщил, что повреждение электрокабеля Estlink 2 не повлияло на электроснабжение Латвии. В стране оно остается стабильным и надежным.

Как уже сообщалось, в среду, 25 декабря, была прервана работа электрокабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию с Финляндией. Estlink 2 имеет мощность 650 МВт. Эстонско-финский электрический кабель EstLink 1 мощностью 350 МВт продолжает работать.

По делу о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией начато расследование в отношении танкера Eagle S из российского теневого флота, шедшего под флагом Островов Кука, сообщили в четверг финские официальные лица.

Министр климата Эстонии Йоко Алендер вечером в четверг, 26 декабря, на видеовстрече с министрами энергетики стран Балтии представила обзор аварии на EstLink 2 и заверила, что ни Эстония, ни другие страны Балтии не останутся без электричества.

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