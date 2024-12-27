Отключение EstLink 2: министр оценил, как изменится цена на электроэнергию на бирже

Он отметил, что с февраля по сентябрь этого года, когда EstLink 2 был поврежден и не работал, цена электроэнергии была на 10% выше.

По словам Мелниса, ситуация будет лучше видна в начале января, когда после окончания праздников работа возобновится в обычном режиме. Электроэнергию на бирже больше покупают предприятия, тогда как среди домашних хозяйств свыше 80% имеют долгосрочные договоры.

Как отметил министр, по предварительным оценкам, электрокабель EstLink 2 может возобновить работу в августе, но еще предстоит выяснить масштабы повреждения.

Как сообщалось, EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, вышел из строя в среду, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

Финские власти для расследования инцидента доставили в порт плавающее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.

Мощность электрокабеля EstLink 2 составляет 650 мегаватт.

В настоящее время продолжает работать эстонско-финский кабель EstLink 1 мощностью 350 мегаватт.

EstLink 1 был запущен в 2006 году, а EstLink 2 - в 2014 году. Протяженность EstLink 2 составляет 170 километров, из них 145 километров находятся под водой.

В 2035 году Эстония и Финляндия планируют ввести в эксплуатацию кабель EstLink 3.

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