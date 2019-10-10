Киберпедофил за 16 преступлений приговорен к шести годам и десяти месяцам тюрьмы

Обвинение предъявлено в совращении и вовлечении в изготовление порнографии лиц, не достигших 16-летнего возраста. Всего зафиксировано 16 преступных эпизодов. Потерпевшими признаны 12 малолетних и одно несовершеннолетнее лицо. Обвиняемый свою вину признал, сообщили в прокуратуре.

Расследование этого уголовного дела началось в сентябре 2018 года, когда в полицию обратился отец одной из девочек и сообщил, что некий человек заставил ее фотографироваться обнаженной и отправить ему фотографии.

Полиция задержала педофила в течение пяти дней. В ходе расследования возникли подозрения, что потерпевших могло быть больше. Мужчина имел в социальных сетях три профиля и выдавал себя за 14-летнего подростка. Каждый день день он отправлял сообщения до 50 девушек, но откликались не все.