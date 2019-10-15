В чековой лотерее чаще других выигрывали чеки из Maxima

В чековых лотереях за июль и август среди победителей больше всего оказалось чеков из Maxima - 20 штук, сообщила Neatkarīgā Rīta Avīze.
В этих лотереях также оказались выигрышными 12 чеков из Rimi, девять от Latvijas pasts и восемь из Lido.
Отмечается, что среди победивших были чеки как из Риги, так и из регионов.
Например, в августовском розыгрыше один из призов получил чек, выданный самоуправлением Талсинского края, а в июле чек от Реабилитационного центра Кримулда.
Отмечается, что интерес к лотерее немного спал. Так агентство LETA сообщило, что в сентябре для участия в лотерее было подано 1 386 932 чеков, что на 19,9% меньше, чем в первый месяц розыгрыша призов - июль. Тогда для лотереи были зарегистрированы 1 731 070 чеков.