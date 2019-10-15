В чековой лотерее чаще других выигрывали чеки из Maxima

В этих лотереях также оказались выигрышными 12 чеков из Rimi, девять от Latvijas pasts и восемь из Lido.

Отмечается, что среди победивших были чеки как из Риги, так и из регионов.

Например, в августовском розыгрыше один из призов получил чек, выданный самоуправлением Талсинского края, а в июле чек от Реабилитационного центра Кримулда.