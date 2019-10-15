Вт, 15.10.2019
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В чековой лотерее чаще других выигрывали чеки из Maxima

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В чековых лотереях за июль и август среди победителей больше всего оказалось чеков из Maxima - 20 штук, сообщила Neatkarīgā Rīta Avīze.

В этих лотереях также оказались выигрышными 12 чеков из Rimi, девять от Latvijas pasts и восемь из Lido.

Отмечается, что среди победивших были чеки как из Риги, так и из регионов.

Например, в августовском розыгрыше один из призов получил чек, выданный  самоуправлением Талсинского края, а в июле чек от Реабилитационного центра Кримулда.

Отмечается, что интерес к лотерее немного спал. Так агентство LETA сообщило, что в сентябре для участия в лотерее было подано 1 386 932 чеков, что на 19,9% меньше, чем в первый месяц розыгрыша призов - июль. Тогда для лотереи были зарегистрированы 1 731 070 чеков.

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