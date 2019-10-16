Экономист: молодежь и мужчины среднего возраста - неиспользованный ресурс на рынке труда Латвии

Молодежь и мужчины среднего возраста являются неиспользованным ресурсом на рынке труда, заявил член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс на лекции "Смена времен года в глобальной и латвийской экономике - лето закончилось, что дальше?" в Латвийском университете
В ходе лекции он подчеркнул, что Банк Латвии в будущем будет более активно комментировать и пояснять экономические процессы.
Описывая ситуацию в экономике, Казакс использовал аналогию с природными процессами, отметив, что лето в мировой экономике закончилось, но это не означает, что наступит суровая зима.
В то же время он предупредил, что "зима" в экономике все же медленно приближается, так как цикл роста мировой экономики продолжается уже достаточное время. "Когда-то рецессия произойдет", - сказал Казакс, отметив, что Латвия сегодня гораздо лучше подготовлена к подобным переменам.
Он отметил, что Латвия является небольшой, открытой экономикой с высокой долей экспорта, которая в 2017 и 2018 годах пережила быстрый экономический рост, но сейчас он начинает замедляться. В то же время Казакс подчеркнул, что замедление экономического роста не должно вызывать беспокойства, поскольку и рост, близкий к 3%, не следует считать плохим.
Экономист также затронул вопрос занятости, отметив, что в Латвии внутренним резервом рабочей силы являются молодые люди и мужчины среднего возраста - в целом это 55 000 человек.
"Молодые люди являются внутренним трудовым резервом, поскольку занятость молодежи в настоящее время оставляет желать лучшего. На эту проблему стоит обратить более пристальное внимание. В свою очередь следующим сегментом являются мужчины среднего возраста и старше, чье вовлечение в рынок труда отстает от среднего показателя по Европе. Этот ресурс нужно бы привлекать на рынок труда, но открытым остается вопрос о том, соответствуют ли навыки этих людей потребностям рынка", - сказал Казакс.