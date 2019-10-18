Убытки airBaltic в первом полугодии достигли 26,6 млн евро

В финансовом отчете airBaltic сообщается, что количество пассажиров, перевезенных в Риге и Вильнюсе, увеличилось на 17%, в Таллинне - на 38%.

Рыночная доля авиакомпании в Рижском аэропорту выросла с 54% в первой половине прошлого года до 57% в этом году, в Таллине - с 15% до 19%, в Вильнюсе - с 8% до 9%.

Руководство авиакомпании поясняет, что группа "airBaltic достигла прогнозируемых результатов в первом полугодии, однако несколько факторов оказали на них негативное влияние.

Например, в июне 2019 года оборот авиакомпании был ниже, чем в этом месяце годом ранее, поскольку в прошлом году на результаты положительно повлиял проходивший в России чемпионат мира по футболу.

Негативное влияние на сумму около 4 млн евро оказало более низкое соотношение евро и доллара США, а негативное влияние в размере 2 млн евро оказал существенный рост стоимости квот на выбросы диоксида углерода.

На размер убытков влияние оказал также рост зарплат пилотов, членов экипажей и техников.

Кроме того, погода в первой половине этого года была не такой благоприятной для отрасли, как годом ранее.

В первом полугодии компания добавила к своему флоту пять самолетов, покупка которых финансировалась за счет операционного лизинга, в результате чего общее число самолетов airBaltic достигло 39, в том числе 19 из них - Airbus A220-300.

В то же время в этом году airBaltic начала ряд инициатив для увеличения доходов, в результате чего в первом полугодии дополнительные доходы авиакомпании на одного пассажира увеличились примерно на 8%.

Руководство компании прогнозирует, что количество пассажиров, перевезенных во втором полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 21%, тогда как рост в первой половине года составил 17%. Общий оборот авиакомпании в этом году планируется в размере 500-510 млн евро.

В первом полугодии прошлого года оборот airBaltic составил 182,678 млн евро, убытки - 15,534 млн евро.