Сб, 19.10.2019
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В Агенскалнсе утром вспыхнул микроавтобус: пламя перекинулось на соседнюю машину
Фото

ФОТО: Скриншот с Twitter

В субботу, 19 октября, утром в Агенскалнсе загорелся белый микроавтобус. Пламя повредило стоящий перед транспортным средством автомобиль.

Автомобиль Renault Master горел полностью и открытым пламенем. Микроавтобус был припаркован у жилого дома и среди других машин. Пламя коснулось и припаркованного спереди автомобиля. 

ФОТО: TVNET lasītājs

ФОТО: TVNET lasītājs

ФОТО: TVNET lasītājs

ФОТО: TVNET lasītājs

ФОТО: TVNET lasītājs

ФОТО: TVNET lasītājs

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что в несчастном случае пострадавших нет. 

На место происшествия приехали стражи порядка. 

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