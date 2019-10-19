В Агенскалнсе утром вспыхнул микроавтобус: пламя перекинулось на соседнюю машину
В субботу, 19 октября, утром в Агенскалнсе загорелся белый микроавтобус. Пламя повредило стоящий перед транспортным средством автомобиль.
Автомобиль Renault Master горел полностью и открытым пламенем. Микроавтобус был припаркован у жилого дома и среди других машин. Пламя коснулось и припаркованного спереди автомобиля.
В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что в несчастном случае пострадавших нет.
На место происшествия приехали стражи порядка.