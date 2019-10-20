Забастовка стюардов в Германии: отменены десятки авиарейсов

В Германии из-за забастовки стюардов в воскресенье отменены или отложены более 300 авиарейсов, что повлияет на 60 000 пассажиров.
Забастовка, направленная против авиакомпаний группы Lufthansa, изначально планировалась с 5 до 11 часов, но была продлена до полуночи, сообщил профсоюз стюардов Германии UFO.
Забастовка повлияла на рейсы авиакомпаний группы Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa CityLine и SunExpress - во Франкфурт, Дюссельдорф, Штутгарт, Берлин и Гамбург.
В аэропортах Берлина, Гамбурга и Мюнхена уже сообщали, что в связи с забастовкой придется отменить авиарейсы.
В Берлине отменены минимум 15 рейсов Eurowings, а в Гамбурге - 24 рейса.
Представитель мюнхенского аэропорта указал, что пока созданные забастовкой помехи невелики, но добавил, что в течение дня ситуация может измениться.
Ранее аэропорт Дюссельдорфа сообщил, что из-за забастовки, возможно, придется отменить или отложить 60 авиарейсов.
Была запланирована и забастовка против Lufthansa, однако она была отменена после того, как профсоюз принял предложенное повышение зарплат стюардов на 2%.