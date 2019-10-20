Снова деньги на ветер? Участие Латвии в Expo 2020 в Дубае под угрозой

Всего на создание латвийского павильона было выделено 4,2 миллиона евро. Если Латвия прервет подготовку, это будет уже не первый раз, когда государство сходит на полпути. В последние годы у нас позитивного опыта со строительством павильона на всемирной выставке нет.

Даже рабочий график не был утвержден со стороны Министерства экономики "в связи с его несоответствием качеству". На следующей неделе правительство решит, что делать дальше.

"Политически мы хотим участвовать - мы можем репрезентовать наше государство и завоевать новые рынки. Что касается административного процесса, им руководит госсекретарь. Поэтому он несет ответственность за продолжение или непродолжение участия, основываясь на объективных причинах", - указал министр экономики Ральф Немиро.

В прошлом году госсекретарь Минэкономики доверил создание павильона Торгово-промышленной палате. Рабочий график был напряженным. С опозданием в два месяца палата все-таки подала план стратегической коммуникации. До конца прошлого года нужно было создать видение экспозиции. Однако договор с победителем конкурса на дизайн был заключен лишь в конце марта этого года. Ежегодно до апреля необходимо подавать аудированный отчет о сделанном. В этом году он был подан с опозданием более чем в четыре месяца. Кроме того, в распоряжении министерства нет плана технического проекта павильона.

Уже сам конкурс дизайна привел к скандалу. Латвийский союз архитекторов призывал членов в нем не участвовать. Причина - его несоответствие хорошей практике конкурса, союз даже назвал его "яркой вспышкой непонимания и неуважения, желанием за счет представителей творческих профессий улучшить результат некомпетентности и бездействия других лиц".

Представитель союза Гатис Дидрихсонс пояснил, что "это даже не было направлено против организатора, а дальше - если мы хотим представлять Латвию на международном уровне, то нельзя за две-три недели создать концепцию".

Неофициально идут разговоры о проблемах в самом министерства. В частности, печальный опыт чиновников с неудавшейся организацией Expo в Милане четыре года назад. Тогда за несколько месяцев до открытия стоп-кран сорвало правительство. Сейчас то, кто несет ответственность за возможную растрату средств, решит суд.

На скамье подсудимых и чиновник, другие коллеги получили наказания от руководства министерства. Поэтому остальные должностные лица сейчас особенно осторожны.

"Конструкция на данный момент такова, что нам нужно работать как структурной единице министерства со всем из него исходящим - с отчетами, процедурами, различными нормативными актами. Проект реализуем и реализуем удачно, но при другом административно-юридическом регулировании. Принимая во внимание, насколько динамично нужно реагировать на проект, это темп не подходит. В такой модели действительно было бы сложно", - пояснил причины опоздания председатель правления Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

Всего Минэкономики перечислили организаторам полмиллиона евро. Если проект продолжат, начнется строительство. Это означает, что затраты резко вырастут.

На следующей неделе, скорее всего, за закрытыми дверями правительство решит, что делать. Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока от принятия решения ограничивается: "Об этом действительно нужно спрашивать министра экономики. Я не могу, мне кажется, это и не правильно, если глава правительства во все (вопросы углубляется) отдельно, тогда зачем вообще министры. Министры должны делать свою работу и я жду их советов, как нам как правительству нужно принимать отдельные решения".

Окончательного решения не принял и Немиро.

Если говорить о прекращении участия, нужно принять во внимание внешнеполитические интересы. Этим летом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич встречался со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов. Ринкевич еще четыре месяца назад "подтвердил готовность Латвии к участию в международной выставке". Скорее всего, говорить теперь другое ему будет более чем неудобно.