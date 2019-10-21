Braathens Regional Airlines откроет прямой рейс из Риги в аэропорт Стокгольм-Бромма

Рейсы будут выполняться на новом самолете авиакомпании ATR 72-600 на 72 места. Продолжительность полета составит 70 минут.

Braathens Regional Airlines выполняет региональные полеты между городами Швеции, а также обслуживает маршруты в Осло и аэропорт Саннефьорд-Торп (Норвегия), Берлин (Германия), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия) и Лион (Франция).

Доля Braathens Regional Airlines на рынке региональных полетов в Швеции составляет 30%. Авиакомпания предлагает 16 местных маршрутов и пять международных. В год Braathens Regional Airlines перевозит свыше 2,2 млн пассажиров.