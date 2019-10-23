20 минут радости Джонсона и возврат к нескончаемой саге о Brexit

Таким образом возможность, что выход Великобритании произойдет ранее 31 октября, приблизилась к нулю, и похоже, что неизбежная сага о Brexit продолжится.

С момента референдума по Brexit прошло более трех лет, однако только на этой неделе депутаты впервые выразили поддержку плану выхода.

Хоть победа Джонсона и была большой, он все-таки не сумел выполнить многократно повторенное обещание добиться выхода уже 31 октября.

"Могу ли сказать, насколько приятно, даже радостно то, что впервые в этой долгой саге Палата представителей взяла на себя ответственность, собралась и поддержала соглашение?", - во вторник радостно спросил Джонсон.

Однако он сразу же и добавил: "Нужно сказать, что я разочарован тем, что Палата представителей снова проголосовала за отсрочку, а не за график, который позволил бы Соединенному Королевству выйти из ЕС с соглашением 31 октября. Нас снова ждут новые неясности, и ЕС сейчас должен думать, как ответить на просьбу парламента продлить срок".

Ранее Джонсону пришлось писать письмо руководителям структур ЕС с просьбой продлить срок Brexit на три месяца. Однако, выражая свое отношение, он отказался письмо подписать.

Сейчас же Джонсон обязался добиться выхода Великобритании из ЕС по-возможности быстрее.

Перед голосованием парламента во вторник Джонсон пригрозил объявить новые выборы, если не будет принят его трехдневный график. Должностное лицо, пожелавшее остаться анонимным (и очевидно поддерживающее позицию Джонсона), заявило изданию Politico, что парламент во вторник "потерял свою последнюю возможность".

"Если Брюссель согласится на продление срок, то государство сможет двигаться вперед только после новых выборов. Этот парламент не работает. Обществу придется выбрать, хочет оно реализовать Brexit с Борисом, или же и в 2020 году задерживать график двумя референдумами по Brexit с Шотландией и Корбином", - указало должностное лицо.

Планируется, что в среду в Брюсселе дипломаты стран ЕС снова встретятся, чтобы решить о продлении срока Brexit. То, как в ЕС решают этот вопрос, свидетельствует, что президент Европейского совета Дональд Туск считает продление технической задержкой, из-за которой на саммит не нужно звать лидеров стран.