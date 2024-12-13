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Объявлены лучшие и худшие авиакомпании мира. Какое место занимает airBaltic?

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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Publicitātes foto

Ни для кого не секрет, что самолеты - самый быстрый и безопасный способ передвижения в современном мире. Разумеется, это еще и прибыльный бизнес, поэтому существует множество авиакомпаний, каждая из которых предлагает свои маршруты. AirHelp составил список лучших и худших авиакомпаний мира в 2024 году.

В последнем рейтинге AirHelp оцениваются 109 авиакомпаний со всего мира. Рейтинг составляется на основе отношения авиакомпаний к своим клиентам, включая скорость реагирования на жалобы, размер компенсации и удовлетворенность пассажиров.

Для сравнения: лидер рейтинга получил суммарную оценку 8,12 балла из 10, тогда как перевозчик, занявший последнее место - 3,63 балла.

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