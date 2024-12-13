Объявлены лучшие и худшие авиакомпании мира. Какое место занимает airBaltic?

Ни для кого не секрет, что самолеты - самый быстрый и безопасный способ передвижения в современном мире. Разумеется, это еще и прибыльный бизнес, поэтому существует множество авиакомпаний, каждая из которых предлагает свои маршруты. AirHelp составил список лучших и худших авиакомпаний мира в 2024 году.