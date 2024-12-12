Swedbank больше не будет предлагать частным клиентам кредитную линию

Как пояснили в банке, такое решение было принято в связи с тем, что кредитная линия как продукт уже отслужила свое время. Вместо кредитной линии клиенты все чаще выбирают кредитные карты, которые по своей сути являются теми же самыми кредитными линиями, только с дополнительными плюсами, например, страхованием путешествий или поездок.

Клиенты смогут использовать право на кредитный объем и в будущем, подчеркнули представители Swedbank. Если кредитная линия означала резервацию определенного объема денег, то кредитная карта в принципе устанавливает то же самое - в виде лимита кредитной карты, которую клиент может использовать, платя картой или снимая деньги в банкомате, пояснили в банке.

По мнению Swedbank, у клиентов не должно возникнуть проблем с выплатной кредитной линии из-за ее непродления, так как старые договоры банк не продлевал уже с 1 июля 2023 года. В свою очередь действующие договоры будут исполнены до конца срока их действия.

Если у клиента возникают сложности с выплатой средств по этим договорам, банк призывает заранее связаться решить вопрос выплаты уже в индивидуальном порядке, не дожидаясь окончания срока кредитной линии. В остальных случаях банк призывает клиентов вместо кредитной линии подавать заявку на соответствующую кредитную карту и продолжать использовать услугу как обычно.

Swedbank по размеру активов является крупнейшим банком в Латвии.

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