В деле Лембергса ничего не закончилось. Придётся ли ему говорить быстрее в суде?

В уголовном деле, Лембергса судят с 16 февраля 2009 года - уже больше десяти лет. До сих пор по делу прошли 627 заседаний суда, а по разным причинам 621 заседание не состоялось. В том числе из-за болезней обвиняемого, защиты и судей.

В следующем году запланировано 136 заседаний.

"Невозможно сделать прогнозы того, когда суд сможет вынести решение первой инстанции по этому делу", - ответила программе судья Ирина Янсоне. Она пояснила, что в деле ещё нужно провести дебаты, за которыми последуют реплики и последние слова подсудимого, продолжительность которых закон в настоящее время не ограничивает.

Судья окружного суда Юрис Стуканс в Сейм подал предложение ограничить продолжительность дебатов и последнего слова. Он предлагает, чтобы суд, послушав участников дела, мог установить время дебатов и последнего слова. Он отрицает, что поправки подготовлены именно для "дела Лембергса". Он считает, что это дело уже на "финишной прямой".

Однако в этом деле ничего не закончилось.

Защитником Лембергса назначен государственный адвокат Геннадий Иванкин. Он начнёт свою речь в середине января. Однако он не планирует растягивать её на месяцы. На вопрос о том, согласовал ли он продолжительность дебатов со своим клиентом, он ответил: "Он живёт в другом городе. У нас коммуникация очень минимальна, скажу открыто - никакой".

Также председатель комиссии Юта Стрике ответила, что поправки не связаны с одним конкретным уголовным делом: "это связано со всеми важными судебными процессами, в которых используется этот инструмент [дебаты]".

Против поправок в комиссии выступили отдельные депутаты оппозиции. Один из них - член партии, возглавляемой Лембергсом, Гундарс Даудзе считает, что это недемократично.

Чтобы устранить предположения, что поправки нацелены на одно конкретное уголовное дело, присяжный адвокат Янис Розенбергс, призвал, чтобы поправка не применялась к делам, находящимся на рассмотрении в судах в настоящее время. Ведь такая оговорка не предусмотрена.

Прокурор "цифрового дела" (ЦД) Монвид Зелчс отмечает, что: "в случае с ЦД, дебаты заняли много времени, но они были соразмерны размеру дела и общему времени, затраченному на его рассмотрение". Он считает, что время дебатов нельзя правильно ограничить, поскольку, например, нет четких критериев того, как будет измеряться время.