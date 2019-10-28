Дзинтарс: роспуск Сейма не улучшит финансирование здравоохранения

Даже если профсоюз медицинских работников добьется роспуска Сейма, что он намерен сделать в случае, если политики в бюджете не выделят на медицину больше средств, это не приведет к улучшению ситуации, заявил на Латвийском радио лидер национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс.
По его словам, процесс разработки бюджета в правительстве из пяти партий был "мучительным". В результате, помимо медицинских работников, увеличение доходов удалось обеспечить педагогам, работника МВД, пенсионерам, работникам культуры. Политикам правящей коалиции не удалось найти способы увеличить финансирование медицинским работникам, не ухудшив при этом ситуации в других отраслях.
Дзинтарс ожидает, что при принятии бюджета продолжится давление на коалицию и может быть использована риторика о роспуске Сейма, чем охотно воспользуются оппозиционные партии, но политик не думает, что роспуск Сейма приведет к увеличению расходов на медицину.