Дзинтарс: роспуск Сейма не улучшит финансирование здравоохранения

Даже если профсоюз медицинских работников добьется роспуска Сейма, что он намерен сделать в случае, если политики в бюджете не выделят на медицину больше средств, это не приведет к улучшению ситуации, заявил на Латвийском радио лидер национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс.