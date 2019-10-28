Министр предложил пустить сэкономленные на КОЗ 5 млн евро на реновацию жилья

"Выделение дополнительных средств - это вопрос нашей будущей безопасности, так как большинство населения живет в многоквартирных домах советской постройки, этот жилой фонд быстро устаревает, и для реновации зданий нужна государственная поддержка", - сказал заместитель руководителя фракции KPV LV Эрик Пуценс.

По его словам, на упомянутую сумму можно реновировать более десяти домов. Реновация особенно важна в регионах, где мало строится нового жилья

В этом году Минэконимики начало ревизию станций, и некоторые из них лишены лицензий и государственной поддержки. На этом удалось сэкономить 5 млн евро.