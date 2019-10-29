Медики готовы инициировать сбор подписей за роспуск Сейма

Он отметил, что сбор подписей может быть начат в том случае, если до принятия бюджета 2020 года и после планируемой акции протеста "Один день без врача" Сейм не найдет средств, чтобы выполнить нормы закона об увеличении финансирования медицины.

Участие в сборе подписей для каждого жителя Латвии станет возможностью высказать свое мнение о том, хочет ли он жить в правовом государстве, где обеспечивается качественное здравоохранение, подчеркнул руководитель профсоюза.

Как сообщалось, сегодня представители организаций медиков на пресс-конференции проинформируют об акции протеста "Приспусти флаг, зажги свечу!".

Представители организаций здравоохранения выскажут свое мнение о разработанном Кабинетом министров государственном бюджете на 2020 год и предусмотренном финансировании медицины в ближайшие три года, а также проинформируют о положительном опыте соседних стран и предложениях Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации молодых врачей, Латвийской ассоциации медсестер, Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, Латвийской ассоциации семейных врачей, Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и Латвийского общества фармацевтов по улучшению ситуации в здравоохранении.

Кроме того, представители организаций на пресс-конференции объявят об акции протеста у Сейма и общелатвийской инициативе "Приспусти флаг, зажги свечу!", которые будут реализованы в период рассмотрения госбюджета в парламенте.