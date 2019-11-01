Призывают ввести лимит противозаконных трат, после которого приостанавливается госфинансирование партии

Минюст подал предложения поправок к закону о финансировании политических организаций (партий), которые вместе с другими законопроектами, включенными в бюджетный пакет 2020 года, в настоящее время находятся в Сейме.

Принимая во внимание то, что на данный момент лимит незаконно потраченных средств пропорционально связан с размером предоставленного госфинансирования, по мнению Минюста, возможны ситуации, когда из двух партий, незаконно потративших одну и ту же сумму, для одной госфинансирование будет приостановлено, а для другой - нет. К тому же новые поправки предусматривают существенный рост госфинансирования партий, поэтому прежний лимит в 10% от годового госфинансирования, которое теперь сможет составлять до 800 тыс евро, будет слишком большой суммой.

Еще одно из предложений Минюста предусматривает, что физическое лицо сможет делать пожертвования и вносить членские взносы из своих доходов, но общая сумма этих средств для всех политических организаций (партий), образующих одно объединение политических организаций (партий), не сможет превышать 30 % дохода этого человека за предыдущий календарный год и 12 минимальных месячных зарплат.