Пенсионные накопления 2-го уровня можно будет унаследовать

У 1 289 000 участников 2-го пенсионного уровня будет возможность оставить в наследство пенсионный капитал 2-го уровня, добавить его в капитал 2-го уровня другого человека или перевести его в специальный бюджет государственной пенсии.

"Мы хотим, чтобы участники 2-го пенсионного уровня были не только осведомлены о возможностях, но и мотивированы делать взносы в систему социального обеспечения, которые могут обеспечить прочную основу для будущего самой системы пенсионного обеспечения, финансируемой государством, и своих родственников в трудную минуту", - говорит министр благосостояния Рамона Петравича.

"На данный момент, если человек умирает до достижения пенсионного возраста, его накопленный капитал зачисляется в бюджет социального обеспечения и используется для выплаты пенсий нынешним пенсионерам, включая иждивенцев умершего, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

Однако по определению капитал, накопленный во 2-м пенсионном уровне, является собственностью самого человека, и вполне логично, что ему самому решать, как поступить со сбережениями после его смерти.

Задача Государственного агентства социального страхования состоит в том, чтобы зарегистрировать этот выбор и, в случае смерти человека, перенаправить накопленные деньги в соответствии с выбором покойного", - объясняет директор Государственного агентства социального страхования (VSAA) Инесе Шмитиня.

По данным VSAA, на 30 сентября 2019 года почти половина или 49% от всех 1 289 547 участников 2-го пенсионного уровня накопили до 2 тысяч евро, 29% - от 2 до 5 тысяч евро, 16% - от 5 до 10 тысяч евро и 6% более 10 тысяч евро капитала.

Янис Скрастиньш, председатель Совета присяжных нотариусов Латвии, призывает граждан проявлять активность и делать свой выбор, не игнорируя эту возможность. "Только если человек решил оставить капитал, накопленный на 2-ом пенсионном уровне, при рассмотрении дела о наследовании присяжный нотариус сможет включить его в общую массу наследства и передать его родственникам погибшего", - сообщает Скрастиньш.

Чтобы проинформировать общественность о предстоящих изменениях и возможностях выбора, Государственное агентство социального страхования в ноябре запустило информационную кампанию Kam Pensiju?, во время которой жителям будут разъяснять новые возможности.