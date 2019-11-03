Растранжиренные деньги Rīgas satiksme можно взыскать с бывших членов правления. Баранник с этим не спешит

Держатель долей капитала Rīgas satiksme, вице-мэр Риги Вадим Баранник (Фракция независимых депутатов) все еще очень сдержан касательно обращения в суд против бывших должностных лиц компании, но обещает, что в ближайшее время он даст задание посчитать возможные потери:

"Я никогда не говорил, что нет, никоим образом, никогда в жизни ни против одного члена правления не будет начато ни одного процесса", - сказал он.

В то же время для него важно, чтобы этот процесс закончился результатами, а не очередными тратами компании, добавил Баранник.

В заключении Novius отмечается, что в работе бывших членов правления Rīgas satiksme есть возможные нарушения, которые внимательный хозяйственник не допустил бы.

В то же время для подсчета размера потерь желательно провести специальную ревизию, исследуя целесообразность многих "политконсультантов" и расходы на них.

Чтобы понять, насколько большой урон был нанесен, необходимо оценить услуги и их соответствие рыночной стоимости.

Заключение Novius уже некоторое время находится в распоряжении Баранника, однако иск против бывших членов правления пока не подан. Оппозиция и Министерство регионального развития и окружающей среды за это критикуют Баранника.

В передаче отмечается, что консультанты были связаны с бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым.

В то же время ни одна фамилия в докладе Novius не называется. Ни один из работающих в Рижской думе депутатов не считает, что нанес урон компании Rīgas satiksme.