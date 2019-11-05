Место, где когда-то бурлила жизнь. Улицы и окрестности Петерсалы

"Если здесь все было бы ухоженно, сохранено", после длительной паузы говорит Эйнарс, "это было бы фантастическое место для жизни. Центр близко. Выдающаяся архитектура. А теперь – все пусто. Никого нет".

Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

По середине улицы Пиена стоит желтый дом. Когда-то там была публичная баня, а теперь небольшой отель. Мартиньш рассказывает, что большинство посетителей бани были русские. Что интересно, вокруг уже все было застроено "хрущевками", где у каждого была своя ванна. Оказывается, что все русские ходили мыться в баню, потому что в ванне они солили огурцы.

На первом этаже торговали разливным пивом, поэтому часто можно было увидеть подобных древним римлянам мужчин, которые, обернувшись в белые простыни, спешили пополнить свои пивные кружки.

Болтая мы подошли к последнему важному объекту здешних мест - бывшему пункту приема тары.

"Здесь всегда была очередь", говорит Мартиньш. "Я помню, как после Пасхи я принес сюда пустые бутылки, а здесь была целая толпа похмельных, с дрожащими руками мужиков. Смотрю, один с огромными сумками. Он рассказывает: O, йохайды, приехал из Даугавпилса, все выпили, абсолютно все, поэтому несу сдавать бутылки, чтобы обратно добраться".

Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

Пустых бутылок у нас не было, поэтому мы отправились в место, откуда начали свою прогулку. Я познакомился с еще одним районом Риги, только на этот раз немного с другого ракурса - через воспоминания и истории двух местных жителей. На самом деле, очень жаль, что власти пренебрегают культурным и историческим наследием района Петерсала. Совсем недавно построенные новые жилые проекты, бросают тень на то, что когда-то было историей. Родной дом братьев, который находится по адресу Петерсала 12 уже в 2012 году был оформлен под снос, однако, он все еще одиноко стоит, как и многие другие разрушающиеся постройки этого района. Что будет дальше, покажет время.

Эйнарс и Мартиньш Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

Статья из архива RUS TVNET от 11 ноября 2019 года