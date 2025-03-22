Случай, когда 33-летняя женщина выдала себя за 12-летнюю девочку, была удочерена, убедила свою приемную мать, чтобы та пытала и "попробовала на вкус" своих остальных детей, затем сбежала в другую страну, где всех убедила, что она 13-летний мальчик, и начала учиться в школе, может показаться довольно необычным, настоящей фантастикой, только если бы это не было чистой правдой.
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Как 33-летняя женщина стала 13-летним мальчиком и всех обманула
Многим известен фильм ужасов 2009 года "Дитя тьмы", в котором рассказывается о молодой семье, которая очень сильно переживает смерть своего нерожденного ребенка. Чтобы вернуть радость к жизни и выбраться из ямы отчаяния, пара решила удочерить девятилетнюю девочку, которая сначала была настоящим ангелом, но вскоре открылось, что за милым личиком скрывается что-то действительно нехорошее. Однако многим может быть неизвестно, что этот фильм основан на реальной истории о событиях в Чехии и Норвегии, когда 33-летняя женщина смогла всех убедить, что она - маленький и больной ребенок.