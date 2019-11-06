Пора привыкать к строительству в аэропорту "Рига". Оно продлится не менее четырех лет

ООО "Европейские железные дороги", отвечающее за реализацию проекта Rail Baltica в Латвии, 3 ноября объявило о первом этапе международного конкурса с целью найти высококвалифицированных, отвечающих требованиям закупки строителей для возведения здания станции Rail Baltica в аэропорту, а также эстакады, подъездной дороги, насыпи, 6-километрового участка железной дороги и путепровода через улицу К. Улманя гатве.

Во время пресс-конференции, посвященной объявлению конкурса, министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнул, что железнодорожная линия Rail Baltica обеспечит жителям и предприятиям Латвии намного более эффективное сообщение с Европой, Балтией, а также здесь, в Латвии.

По подсчетам проектировщиков, поездка из аэропорта в центр Риги по новой трассе займет 8 минут, до Таллинна - 1 час 52 минуты, а до Варшавы - 4 часа 53 минуты.