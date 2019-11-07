Глава администрации Януковича был тайным акционером Trasta komercbanka

Скрываясь за гражданином Великобритании Чарльзом Трехерном, они контролировали неполные 10% акций банка.

Официально акции принадлежали Трехерну, но всплывшая электронная переписка свидетельствует о том, что он управлял офисом Левочкиных и решал вопросы, связанные с их зарубежными компаниями, виллой во Франции и коллекцией художественных работ.

В его обязанности входило также найти способы, как скрыть права собственности Левочкиных. Поэтому он и другие лица действовали как их уполномоченные.

В письме один из консультантов семьи Левочкиных отметил Трехерну, что "все политики должны оставаться в стороне от предпринимательства" и владельцами должны быть "иностранные бизнесмены с хорошей репутацией". В письме отмечается, что никогда и нигде нельзя упоминать имен.

Еще 33% акций Trasta komercbanka принадлежали деловому партнеру Левочкиных Ивану Фурсину, который ранее был депутатом украинского парламента, а 43% принадлежали Игорю Буймистеру, который также был партнером по бизнесу Левочкиных.

Адвокат семьи отрицал, что его клиенты как-либо были связаны с незаконными действиями, и сказал, что вопросы журналистов не основаны на фактах.

Всплывшая переписка показала, что Левочкины были не только тайными акционерами Trasta komercbanka, но и проводили через банк подозрительные перечисления.

Например, в 2010 году Трехерн дал инструкцию секретарю Юлии Левочкиной о том, как правильно составлять поддельные договора, чтобы делать тайные перечисления через зарегистрированную в Новой Зеландии компанию Lynform Capital, которая подозревается в связях с "Российским ландроматом", к которому имела причастность и Trasta komercbanka.

Напомним, Европейский центральный банк в марте 2016 года аннулировал лицензию Trasta komercbanka, так как банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения. Весной 2017 года банк был признан неплатежеспособным.