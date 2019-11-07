Чт, 7.11.2019
Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Ингус Вирцавс, глава стройуправы Риги о Z-Towers

Британский турист в Старой Риге решил не платить за такси и "попал" на 200 евро штрафа

ФОТО: скриншот видео

Гость столицы после нескольких стаканчиков горячительного решил, что может не только не платить за такси, но и спокойно "послать подальше" приехавших по вызову полицейских, сообщает передача Degpunktā.

В 22 часа в самом центре Старой Риги прохожие могли наблюдать за необычной картиной: несколько полицейских бросились в борьбу с туристом из Великобритании. Оказалось, что все началось в тот момент, когда гость столицы не захотел платить за поездку в такси.

Когда для решения конфликта приехала полиция, очевидно пьяный турист не только старался покинуть место происшествия, но и попытался ударить одного из инспекторов. К счастью, неудачно.

Вместо незаплаченных таксисту несколько евро, поезд по старому городу и дальнейшие события обошлись британцу в 200 евро. Именно такой штраф на него был наложен за мелкое хулиганство.

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