Британский турист в Старой Риге решил не платить за такси и "попал" на 200 евро штрафа

Гость столицы после нескольких стаканчиков горячительного решил, что может не только не платить за такси, но и спокойно "послать подальше" приехавших по вызову полицейских, сообщает передача Degpunktā.
В 22 часа в самом центре Старой Риги прохожие могли наблюдать за необычной картиной: несколько полицейских бросились в борьбу с туристом из Великобритании. Оказалось, что все началось в тот момент, когда гость столицы не захотел платить за поездку в такси.
Когда для решения конфликта приехала полиция, очевидно пьяный турист не только старался покинуть место происшествия, но и попытался ударить одного из инспекторов. К счастью, неудачно.
Вместо незаплаченных таксисту несколько евро, поезд по старому городу и дальнейшие события обошлись британцу в 200 евро. Именно такой штраф на него был наложен за мелкое хулиганство.