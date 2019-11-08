Желтая линия доставляет огромную головную боль водителям Саркандаугавы

Примерно на стометровым участке дороги на улице Падедзес на Саркандаугаве из-за ремонтных работ уже примерно два года нарисована желтая линия. Это означает, что здесь нельзя парковать автомобили, однако люди категорически не согласны с таким запретом и продолжают парковаться, где привыкли. Кроме того, видно, что строительство, из-за которого запрет установлен, вообще не происходит, сообщает передача Degpunktā.
"Нельзя машину оставить. Хорошо, что у нас есть разрешение ставить на другой стороне. У меня один раз получилось, что не было, где поставить - был штраф. 30 евро. Я уже говорил с муниципалами, но ничего. Они формулируют, что желтая линия, значит машины нельзя ставить и все. То, что строительство здесь не происходит, их не интересует. Сказали только "идите в суд". Почему нельзя постановить, что строительство не идет, чтобы позволили ставить машины. Это ужас. Вчера здесь опять пять машин штрафы получили", - говорит местный житель, у дома которого нарисована желтая линия.
Жильцы здания также знают, что среди них есть какой-то жалобщик, который, дождавшись подходящего момента, звонит в полицию, и муниципальная полиция утверждает, что на этот адрес по улице Падедзес получены уже пять вызовов.
Как указывает Degpunktā, информацию предоставляет некая анонимная дама, по мнению которой нельзя допускать такого самоуправства жителей.
"Получив такую информацию, работники полиции приезжают на место вызова и, оценив законность желтой линии, выписывают водителям протоколы административного нарушения. Латвийский кодекс административных нарушений устанавливает, что за стоянку в зоне непрерывной желтой линии накладывается штраф в размере 30 евро", - указала представитель муниципальной полиции Риги Ласма Земене.
В свою очередь департамент сообщения Рижской думы указывает, что желтой линии на улице Падедзес действительно не должно быть, и время ее действия закончилось. Никто из строителей или муниципальных работников не обновлял ее уже год, однако видно, что желтая линия свежепокрашена. Неофициальная информация свидетельствует, что перекраску желтой линии своими силами в ночное время производит то самое анонимное лицо.
Несмотря на это, уже скоро водители смогут совершенно легально парковать здесь своими машины, так как представитель департамента сообщения Илзе Диманте указала, что строители проинформированы и им дано задание линию ликвидировать.