Желтая линия доставляет огромную головную боль водителям Саркандаугавы

"Нельзя машину оставить. Хорошо, что у нас есть разрешение ставить на другой стороне. У меня один раз получилось, что не было, где поставить - был штраф. 30 евро. Я уже говорил с муниципалами, но ничего. Они формулируют, что желтая линия, значит машины нельзя ставить и все. То, что строительство здесь не происходит, их не интересует. Сказали только "идите в суд". Почему нельзя постановить, что строительство не идет, чтобы позволили ставить машины. Это ужас. Вчера здесь опять пять машин штрафы получили", - говорит местный житель, у дома которого нарисована желтая линия.