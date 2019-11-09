В Петербурге из реки вытащили мужчину, в его рюкзаке нашли отчлененные женские руки

"Интерфакс" со ссылкой на СК сообщает, что это 63-летний историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов.

В его рюкзаке обнаружили отрезанные руки, там же нашли травматический пистолет. Соколова задержали по подозрению в убийстве.

Российские СМИ сообщают, что Олег Соколов пытался утопить рюкзак с отрезанными по локоть руками, но, когда сумка не ушла под воду, прыгнул в реку сам. По данным СМИ, в момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения.

47news пишет, что при обыске в квартире Соколова нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. По версии издания, убитая - 24-летняя выпускница СПбГУ Анастасия, которую называют ученицей Соколова.

Как пишет в своем Telegram-канале телеканал НТВ, на допросе историк рассказал, что 24-летняя Анастасия была убита "из мелкокалиберного обреза еще в четверг, 7 ноября. Мотив - ревность".

Отмечается, что в пятницу Соколов принимал у себя друзей, он спрятал тело и гости ничего не заметили. В ночь на субботу он начал планировать, как избавится от трупа. Соколов купил пилу и отрезал возлюбленной ноги.

"От творимого его мутило, он выпивал в качестве "противоядия". Это в итоге и подвело Соколова - когда вторым заходом выкидывал в Мойку руки женщины, упал в реку вместе с рюкзаком", - пишет НТВ.

Уже после задержания Соколова водолазы нашли на дне Мойки черные пакеты, предположительно, с ногами убитой женщины.

По сведениям "Медузы", Олег Соколов состоял в научном совете Российского военно-исторического общества. После сообщения об убийстве эти сведения с сайта общества удалили, отмечает издание. Соколов - кандидат исторических наук, специалист по военной истории, в частности, истории Франции времен Наполеона, автор первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии. За научную и общественную деятельность Соколов был награжден французским орденом Почетного легиона.

"Фонтанка" отмечает, что отношения Соколова и погибшей "явно выходили за рамки формата "учитель-ученица"". "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что Соколов и девушка жили вместе.

Олег Соколов, который занимался исторической реконструкцией, планировал после убийства Анастасии Ещенко совершить самоубийство в мундире Наполеона в Петропавловской крепости, пишет 47news https://t.co/N9BJQ0FmzY pic.twitter.com/sPzc3bvPQA — Медиазона (@mediazzzona) 9 ноября 2019 г.

В прошлом Соколова обвиняли в избиениях. В 2008 году студентка написала заявление в полицию о том, что "была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире" в Москве.