Nekā personīga: работа журналистов в Латвии не защищена

Происходящее показывает то, насколько не защищена работа журналистов на таком маленьком рынке как в Латвии.

"Проще говоря, в течение нескольких часов можно "выключить свет" в одной из самых давних и основательных новостных служб в Латвии", - отмечают журналисты.

"И как узнали сегодня, увольнения в LNT - это только начало. Вскоре проститься придётся со многими коллегами TV3", - говорится в сообщении.

Если реорганизация в LNT и TV3 означало бы улучшение качества журналистики, отличные новые программы и крупные реформы, зрители только выиграли бы, но в нынешнем исполнении зрители будут единственными пострадавшими, так как правду можно выяснить, когда есть обсуждение и разнообразие мнений, - напоминают журналисты.

Создатели Nekā personīga критикуют и хаотичные и непрофессиональные действия государства в области политики СМИ.

"Политика СМИ в Латвии рушится. С точки зрения качества журналистики, такие значительные изменения происходят в то время, когда нет никого, кто мог бы своим словом и авторитетом встать на сторону журналистов", - отметили создатели программы.

Напомним, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3.

Предусмотрены изменения в работе входящих в группу телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в теперешней форме. All Media Baltics расширит объем предлагаемых на TV3 новостей, перенеся туда большую часть контента, создаваемого новостной службой LNT.