Пн, 11.11.2019
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Трансляция: Тысячи человек участвуют в факельном шествии

ФОТО: Jānis Škapars

В понедельник, 11 ноября, обширной программой памятных мероприятий и концертов в Латвии отмечают День Лачплесиса и столетие бермонтиады. На протяжении всего дня TVNET будет рассказывать и показывать вам все самое главное с места событий!

В факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы участвуют около 1500 человек, среди них много молодежи и детей.

Участники шествия собрались у Священного огня на минуту памяти, а затем зажгли от огня факелы. Также участники мероприятия зажгли свечи у памятника Матери Латвии и на могилах участников освободительных боев.

Во время шествия люди поют солдатские песни.

Главное:

  • День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. В этом году в День Лачплесиса отмечается также столетие бермонтиады. 
  • Празднование началось в 9.00 с экуменической службы в Домском соборе, после которой прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы. 
  • У Пороховой башни проходит выставка военной техники и экипировки латвийских вооруженных сил и союзников по НАТО.
  • С 16 до 23 часов проходит мероприятие "Дух борцов за свободу", участники которого пройдут шествием от Братского кладбища до набережной 11 ноября.
  • Вместо традиционного военного парада в Риге пройдет народное шествие к "Замку света". Начало в 19:30 на набережной 11 ноября. Участникам шествия рекомендуется брать с собой факелы и свечи.
  • На набережной выступят музыкальные коллективы Vilki, Skandinieki и Vilkaci, а на Даугаву традиционно будет спущен огненный плот.
  • В связи с мероприятиями будет закрыто движение на многих улицах в центре столицы, в том числе на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас.

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