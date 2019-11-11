Пн, 11.11.2019
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В этом году выросло количество убийств и попыток убийства

ФОТО: Unsplash

​За девять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло количество убийств и попыток убийства, причем большая часть этих преступлений совершена при совместном распитии алкоголя, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В этом году начато 42 уголовных процесса об убийствах и 25 о попытках убийства. По 58 уголовным процессам расследование завершено. Годом ранее в Латвии было начато 40 уголовных процессов об убийствах и 20 о попытках убийства.

Мотивы убийств носят в основном бытовой характер. Преступления часто связаны с асоциальным поведением людей, распитием алкоголя, встречаются и корыстные мотивы.

Как отмечает полиция, 96,7% убийств носят бытовой характер, когда убийца и жертва знакомы между собой. Для преступлений характерны импульсивность и сокрытие следов. Большинство убийств совершается в домах и квартирах, орудием убийства часто являются нож или топор.

Также полиция в прошлом году предотвратила одну попытку заказного убийства.

Как сообщалось, в Латвии количество умышленных убийств, по данным 2017 года, составляет 5,6 на 100 тыс. населения, что является самым высоким показателем в ЕС.

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