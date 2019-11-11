В этом году выросло количество убийств и попыток убийства

В этом году начато 42 уголовных процесса об убийствах и 25 о попытках убийства. По 58 уголовным процессам расследование завершено. Годом ранее в Латвии было начато 40 уголовных процессов об убийствах и 20 о попытках убийства.

Мотивы убийств носят в основном бытовой характер. Преступления часто связаны с асоциальным поведением людей, распитием алкоголя, встречаются и корыстные мотивы.

Как отмечает полиция, 96,7% убийств носят бытовой характер, когда убийца и жертва знакомы между собой. Для преступлений характерны импульсивность и сокрытие следов. Большинство убийств совершается в домах и квартирах, орудием убийства часто являются нож или топор.

Также полиция в прошлом году предотвратила одну попытку заказного убийства.