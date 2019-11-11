Из-за налоговых долгов: прекращена хозяйственная деятельность интернет-магазина Neostore

Прекращена хозяйственная деятельность интернет-магазина Neostore, свидетельствует информация Firmas.lv.
Деятельность Neostore прекращена с учетом решения управления по взысканию долгов Службы государственных доходов от 7 ноября.
Налоговый долг компании на 7 октября 2019 года составлял 131,42 тысяч евро.
По данным Firmas.lv, к Neostore применялось несколько обеспечений, в том числе запреты на реорганизацию, на отчуждение долей капитала, изменение номинальной стоимости долей, регистрацию коммерческих залогов. В последний раз обеспечение применено 8 ноября.
С руководством Neostore агентству LETA связаться не удалось.
Компания зарегистрирована в мае 2008 года, единственным ее владельцем является Александр Харитонов. Последняя информация о финансовом состоянии Neostore относится к 2015 году.