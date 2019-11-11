Пн, 11.11.2019
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Из-за налоговых долгов: прекращена хозяйственная деятельность интернет-магазина Neostore

ФОТО: Unsplash

Прекращена хозяйственная деятельность интернет-магазина Neostore, свидетельствует информация Firmas.lv.

Деятельность Neostore прекращена с учетом решения управления по взысканию долгов Службы государственных доходов от 7 ноября.

Налоговый долг компании на 7 октября 2019 года составлял 131,42 тысяч евро.

По данным Firmas.lv, к Neostore применялось несколько обеспечений, в том числе запреты на реорганизацию, на отчуждение долей капитала, изменение номинальной стоимости долей, регистрацию коммерческих залогов. В последний раз обеспечение применено 8 ноября.

С руководством Neostore агентству LETA связаться не удалось.

Компания зарегистрирована в мае 2008 года, единственным ее владельцем является Александр Харитонов. Последняя информация о финансовом состоянии Neostore относится к 2015 году.

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