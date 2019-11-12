Поступления от одного туриста составляют 66 евро в день. По мнению Минэкономики - это мало

Цель Латвии состоит в том, чтобы в последующие годы увеличить поступления от туризма, заявил во вторник на Латвийском туристическом форуме заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко.
Вклад туристической отрасли во внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии составляет миллиард евро или 4,3%.
В туризме заняты 77 тыс. человек, или 9% всех работающих в стране.
Пр словам Алексеенко, в текущем периоде планирования количество туристов в Латвии продолжало расти, но поступления от одного туриста составляют в среднем 66 евро в день, что далеко от намеченной цели.
Алексеенко отметил, что перспективными направлениями туризма являются природный, деловой, оздоровительный и культурный.
Цель Латвии состоит в том, чтобы создавать стратегическое партнерство, объединяющие несколько туристических продуктов.
В следующем периоде планирования намечены конкретные цели - обязательный рост поступлений от туризма, а также 1000 инновационных и качественных продуктов в течение 5-7 лет. Также необходимо думать о развитии местного туризма, сказал заместитель госсекретаря Минэкономики.