Поступления от одного туриста составляют 66 евро в день. По мнению Минэкономики - это мало

Вклад туристической отрасли во внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии составляет миллиард евро или 4,3%.

В туризме заняты 77 тыс. человек, или 9% всех работающих в стране.

Пр словам Алексеенко, в текущем периоде планирования количество туристов в Латвии продолжало расти, но поступления от одного туриста составляют в среднем 66 евро в день, что далеко от намеченной цели.

Алексеенко отметил, что перспективными направлениями туризма являются природный, деловой, оздоровительный и культурный.

Цель Латвии состоит в том, чтобы создавать стратегическое партнерство, объединяющие несколько туристических продуктов.