В большинстве средних школ Латвии не хватает учеников

Разработанным Министерством образования и науки (МОН) критериям о минимальном количестве учеников не соответствует 164 средних школы, то есть большинство, свидетельствуют данные включенного в повестку дня доклада МОН.
Для упорядочения школьной сети МОН предлагает ввести четыре блока регионов с разным минимальным количеством учеников.
Первый блок - региональные города с минимально 50 тыс. жителей, где в классах средней школы должно быть 150 учеников. Этим критериям не соответствуют 60 школ, соответствуют 30.
В следующую группу входят центры развития территорий и края Рижского региона, где количество учеников в средней школе должно составлять 120. Критерию соответствует 22 школы, не соответствуют 43.
Третий блок регионов - это волости, с минимальным количеством учеников 45, и этому критерию не соответствуют 60 школ, а соответствуют 40.
В последнюю группу включены приграничные территории, где в классах средней школы должно быть 30 детей, и в этой группе критерию соответствуют три школы, а одна не соответствует.
Подготовленные МОН поправки к закону об образовании предусматривают, что Кабинет министров имеет право устанавливать допустимое число учеников на стадии основного и среднего образования.