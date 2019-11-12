Вт, 12.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA
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В большинстве средних школ Латвии не хватает учеников

Школа. Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Разработанным Министерством образования и науки (МОН) критериям о минимальном количестве учеников не соответствует 164 средних школы, то есть большинство, свидетельствуют данные включенного в повестку дня доклада МОН. 

Для упорядочения школьной сети МОН предлагает ввести четыре блока регионов с разным минимальным количеством учеников.

Первый блок - региональные города с минимально 50 тыс. жителей, где в классах средней школы должно быть 150 учеников. Этим критериям не соответствуют 60 школ, соответствуют 30.

В следующую группу входят центры развития территорий и края Рижского региона, где количество учеников в средней школе должно составлять 120. Критерию соответствует 22 школы, не соответствуют 43. 

Третий блок регионов - это волости, с минимальным количеством учеников 45, и этому критерию не соответствуют 60 школ, а соответствуют 40.

В последнюю группу включены приграничные территории, где в классах средней школы должно быть 30 детей, и в этой группе критерию соответствуют три школы, а одна не соответствует. 

Подготовленные МОН поправки к закону об образовании предусматривают, что Кабинет министров имеет право устанавливать допустимое число учеников на стадии основного и среднего образования. 

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