Вт, 12.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA

В Лиепае подростки избили и обокрали мужчину

Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

По подозрениям в краже Госполиция задержала в Лиепае двоих подростков, сообщается на странице Управления Курземского региона Госполиции в Facebook.

В пятницу, 8 ноября, около 02.40 стражам порядка поступила информация о том, что на улице Круму неизвестные угрожали мужчине насилием и, применив физическую силу, отняли его деньги и вещи. Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.

После проведения необходимых действий для выяснения личностей злоумышленников, стражи порядка задержали двоих 16-летних подростков. Им удалось вернуть все вещи потерпевшего, однако деньги получилось вернуть лишь частично. 

По факту случившегося начат уголовный процесс. Госполиция ведет расследование.

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