В Лиепае подростки избили и обокрали мужчину

По подозрениям в краже Госполиция задержала в Лиепае двоих подростков, сообщается на странице Управления Курземского региона Госполиции в Facebook.
В пятницу, 8 ноября, около 02.40 стражам порядка поступила информация о том, что на улице Круму неизвестные угрожали мужчине насилием и, применив физическую силу, отняли его деньги и вещи. Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
После проведения необходимых действий для выяснения личностей злоумышленников, стражи порядка задержали двоих 16-летних подростков. Им удалось вернуть все вещи потерпевшего, однако деньги получилось вернуть лишь частично.
По факту случившегося начат уголовный процесс. Госполиция ведет расследование.