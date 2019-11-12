В Лиепае подростки избили и обокрали мужчину

В пятницу, 8 ноября, около 02.40 стражам порядка поступила информация о том, что на улице Круму неизвестные угрожали мужчине насилием и, применив физическую силу, отняли его деньги и вещи. Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.