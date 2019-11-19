Григорий Лепс: "Есть три места, где я хотел бы умереть: Москва, Вена и Юрмала"

Исполнитель сказал журналистам, что будет оспаривать решение о запрете въезда в Латвию и Литву. Он отметил, что правительство Латвии долго думало, но выразило солидарность соседям. Лепс предположил, что латышам не нравится "Рюмка водки на столе", но у него есть и другие песни.

Галерея: Концерт Григоря Лепса в Риге

Артист рассказал журналистам, что понес финансовые потери из-за отмены концертов в Латвии. Он объяснил, что пострадала не только его работа, но и работа латвийских организаторов. Сейчас исполнитель обратился к юристам по международному праву.

"Для них это удар, билеты всегда продаются хорошо. И это не очень умно, министры лишают своих же людей работы, доходов, налогов. В декабре у меня порядка 24-25 концертов. Для меня это не удар, просто неприятен сам факт. А убытков у меня и без этого хватает", - сказал он.

Григорий Лепс напомнил, что латвийская группа Prāta Vētra выступит на его ежегодном мероприятии "Рождество" в Москве.

Артист объяснил, что Юрмала является для него особым местом.

"К сожалению, я в Латвии даже не отдыхал ни разу, только работал, хотя очень люблю эту страну... Есть три места в мире, где я хотел бы умереть: Москва, Вена и Юрмала. Я всегда там чувствовал себя очень хорошо — физически, морально. Будем думать, как эту ситуацию утрясти", - указал он

Напомним, в 2013 году въезд запретили США, за якобы отношение к криминальной группировке "Братский круг". Минфин страны подозревал исполнителя перевозке денег для главы мафиозной организации. Артист всегда отрицал какие-либо обвинения. На родных звезды запрет этот не распространился. Следом певца в черный список внесли Великобритания, Украина, Литва и Латвия.