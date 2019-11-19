Вт, 19.11.2019
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Григорий Лепс: "Есть три места, где я хотел бы умереть: Москва, Вена и Юрмала"

Григорий Лепс

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Популярному российскому артисту Григорию Лепсу недавно запретили въезд в Латвию. По этому вопросу певец устроил пресс-конференцию в своем продюсерском центре. Об этом пишет издание Starhit.ru.

Исполнитель сказал журналистам, что будет оспаривать решение о запрете въезда в Латвию и Литву. Он отметил, что правительство Латвии долго думало, но выразило солидарность соседям. Лепс предположил, что латышам не нравится "Рюмка водки на столе", но у него есть и другие песни. 

Галерея: Концерт Григоря Лепса в Риге

Артист рассказал журналистам, что понес финансовые потери из-за отмены концертов в Латвии. Он объяснил, что пострадала не только его работа, но и работа латвийских организаторов. Сейчас исполнитель обратился к юристам по международному праву.

"Для них это удар, билеты всегда продаются хорошо. И это не очень умно, министры лишают своих же людей работы, доходов, налогов. В декабре у меня порядка 24-25 концертов. Для меня это не удар, просто неприятен сам факт. А убытков у меня и без этого хватает", - сказал он. 

Григорий Лепс напомнил, что латвийская группа Prāta Vētra выступит на его ежегодном мероприятии "Рождество" в Москве.

Артист объяснил, что Юрмала является для него особым местом. 

"К сожалению, я в Латвии даже не отдыхал ни разу, только работал, хотя очень люблю эту страну... Есть три места в мире, где я хотел бы умереть: Москва, Вена и Юрмала. Я всегда там чувствовал себя очень хорошо — физически, морально. Будем думать, как эту ситуацию утрясти", - указал он 

Напомним, в 2013 году въезд запретили США, за  якобы отношение к криминальной группировке "Братский круг". Минфин страны подозревал исполнителя перевозке  денег для главы мафиозной организации. Артист всегда отрицал какие-либо обвинения. На родных звезды запрет этот не распространился. Следом певца в черный список внесли Великобритания, Украина, Литва и Латвия. 

Галерея: Григорий Лепс в Юрмале

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