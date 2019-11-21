"Ей конец": Андрей Разин рассказал, как судился с Лерой Кудрявцевой

Продюсер рассказал журналистам, что ругается с телезвездой не первый раз.

Сейчас он решил заступиться за шоумена Дмитрия Шепелева, которому искренне сочувствует.

Андрея Разина возмутили высказывания Леры в адрес телеведущего: "Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона".

Он отметил, что не встречал Дмитрия, но поддерживает его. Разин предупреждает Кудрявцеву, что ей следует прекратит писать гадости.

Напомним, ранее блондинка уже вызвала недовольство Аллы Пугачевой.

"Я открою рот и такое о ней расскажу… Ей конец! - написал он в Instagram.

В разговоре с представителями СМИ он отметил, что однажды уже чуть "не упек ее за решетку в Ставрополе за оскорбления".

"Судья уже вынес решение об аресте — Кудрявцеву могли увести прямо из зала суда… Она чудом избежала наказания благодаря тому, что мне позвонил шансонье Александр Новиков, попросил не доводить ситуацию до критической точки...", - сказал он.