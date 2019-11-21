РД объявила новую закупку на право вывоза отходов в столице

Руководитель управления окружающей среды департамента по жилищным вопросам и окружающей среде Эвия Пиньке сообщила агентству LETA, что конкурс объявлен, принимая во внимание действующие на данный момент правила. Ранее сообщалось, что новые правила, которые предусматривали разделить Ригу на четыре зоны вывоза мусора, позволив каждому кандидату претендовать на обслуживание до трех зон, не были утверждены Министерством охраны среды и регионального развития.

Пиньке сообщила, что объявленная закупка предусматривает три зоны вывоза отходов, и один поставщик услуг сможет претендовать на обслуживание только одной зоны.

Конкурс объявлен на право оказывать услуги в течение семи лет с момента вступления договора в силу или до окончательного решения Совета по конкуренции, если будет признано, что заключенный 14 июня 2019 года концессионный договор с АО "Тирига" остается в силе, предприятие вправе заключать договоры с жителями и оказывать услуги.

Предложения претендентов будут оцениваться по предложенным ими расценками на работу с несортированными бытовыми отходами и биологически разлагающимися отходами, а также наличию специализированной техники для оказания услуг и обеспечения раздельного сбора биологически разлагающихся отходов.