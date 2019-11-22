Фото: Полиция ищет владельцев вещей, изъятых у воров

Ранее сообщалось , что 12 ноября сотрудники правоохранительных органов Управления криминальной полиции Рижского района по подозрению в совершении серии краж в квартирах в Пардаугаве и Кенгарагсе задержали группу из трёх лиц.

Госполиция призывает обратиться по номерам телефонов 67086917, 26811122 или 110, а также писать на электронную почту ovb@riga.vp.gov.lv в том случае, если вы узнаете эти вещи и/или пострадали от квартирной кражи.