Фото: Полиция ищет владельцев вещей, изъятых у воров

У рижских домушников были изъяты, возможно, краденые вещи. Полиция призывает отозваться их владельцев.
Ранее сообщалось, что 12 ноября сотрудники правоохранительных органов Управления криминальной полиции Рижского района по подозрению в совершении серии краж в квартирах в Пардаугаве и Кенгарагсе задержали группу из трёх лиц.
В течение прошлой недели полиция, проводя дополнительные обыски, изъяла ещё больше предположительно краденых вещей.
Фото вещей доступны тут.
Госполиция призывает обратиться по номерам телефонов 67086917, 26811122 или 110, а также писать на электронную почту ovb@riga.vp.gov.lv в том случае, если вы узнаете эти вещи и/или пострадали от квартирной кражи.