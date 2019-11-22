Пт, 22.11.2019
Все то же самое, что происходит в США - когда блокируется работа правительства, у этого есть последствия серьезные. Мы как маленькая страна не можем позволить себе такие шутки. Абсолютно нет. Вайра Вике-Фрейберга о роспуске сейма

Фото: Полиция ищет владельцев вещей, изъятых у воров

ФОТО: policija

У рижских домушников были изъяты, возможно, краденые вещи. Полиция призывает отозваться их владельцев. 

Ранее сообщалось, что 12 ноября сотрудники правоохранительных органов Управления криминальной полиции Рижского района по подозрению в совершении серии краж в квартирах в Пардаугаве и Кенгарагсе задержали группу из трёх лиц.

В течение прошлой недели полиция, проводя дополнительные обыски, изъяла ещё больше предположительно краденых вещей.

Фото вещей доступны тут.

Госполиция призывает обратиться по номерам телефонов 67086917, 26811122 или 110, а также писать на электронную почту ovb@riga.vp.gov.lv в том случае, если вы узнаете эти вещи и/или пострадали от квартирной кражи. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ