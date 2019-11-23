Сб, 23.11.2019
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СГД провела девять проверок по чекам, зарегистрированным в лотерее

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

В связи с зарегистрированными в чековой лотерее чеками Служба государственных доходов (СГД) провела девять тематических проверок, во время которых были обнаружены нарушения различного характера, в том числе связанные с использованием кассового аппарата и вычислением зарплат сотрудникам. Об этом сообщает Латвийское радио. 

Чековая лотерея в Латвии началась первого июля этого года и СГД, полученную в ней информацию использует в своём анализе данных.

Как уже сообщалось, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

21 июня начал работать сайт чековой лотереи www.cekuloterija.lv, где с 1 июля можно регистрировать чеки. До сих пор каждый месяц регистрировалось более миллиона чеков, квитанций и билетов. В розыгрыше используется принцип генератора случайных чисел.

"Вначале мы столкнулись с различными мифами. У людей были сомнения в том, что мы увидим и начнём считать, сколько он покупает, на какую сумму, а затем начнём сравнивать с его доходами, но это безусловно не так", - сказала в интервью Латвийскому радио представитель СГД Эвита Тейце-Мамая. 

"В момент, когда человек регистрирует чек, он вообще себя никак не идентифицирует. Единственное, что он указывает - мобильный телефон, и только тогда, когда он выигрывает, мы его опознаём", - рассказала представитель СГД. 

Согласно её словам, до сих пор, анализируя информацию, полученную с помощью чеков, было проведено девять тематических проверок, во время которых обнаружились нарушения различного характера. Например, были использованы такие кассовые аппараты, которых нет в учёте СГД, а в некоторых случаях и зарплаты сотрудникам не были правильно рассчитаны. 

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