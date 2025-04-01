От продажи завещанного рижскому техникуму филантропом Лизой Вирс дома выручено 4 млн евро

Указанную сумму государство получило, получив в наследование от Лизы Вирс дом в центре Риги, на улице Бривибас, 68, а затем продав его. В сентябре прошлого года здание, в котором располагается Saules aptieka, было продано на аукционе за 4,19 миллиона евро компании SIA Contract Pharma, которая принадлежит владельцу аптеки Артуру Белевичу, однако после вычета расходов на экспроприацию в государственный бюджет поступило 4,147 миллиона ​​евро.

Вирс в завещании указала, что средства, полученные от продажи имущества, должны быть использованы на поддержку бедных и успешных студентов технического училища, а также на пополнение технических кабинетов и приобретение учебных пособий.

Половину финансирования, или 2,594 миллиона евро, планируется направить на энергетический полигон RVT с солнечной электростанцией и ветрогенератором, а также на строительство центра обработки данных.

Планируется инвестировать 872 680 евро в создание интерактивного музея RVT по адресу ул. Кр. Валдемара, 1С, в Риге, а также организовать там выставку для организации ежегодных памятных моментов в честь Яниса и Лизы Вирс.

На материально-техническое обеспечение и оснащение реализуемых RVT образовательных программ планируется выделить 650 216 евро, в том числе на создание шести компьютерных классов.

Крупных средств на стипендии из полученных в завещании денег не предусмотрено, однако в Министерстве образования и науки утверждают, что планируемые инвестиции пойдут на оказание платных услуг в техникуме. Из потенциальных будущих доходов обещается выполнить выраженную в завещании волю – предоставить стипендии нуждающимся и успевающим студентам и пополнить материальную базу техникума.

До этого времени на стипендии для малообеспеченных или нуждающихся и успешных студентов в этом году будет потрачено 30 000 евро.

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