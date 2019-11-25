Немиро: Минэкономики не стоит переезжать в бывшее здание коммунистической партии

Министерству экономики и подведомственным учреждениям не следует переезжать в здание на ул. Элизабетес, 2, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр экономики Ральф Немиро.
"В бывшее здание коммунистической партии, которое находится на улице Элизабетес, нам переезжать не следует.
Нужно рассмотреть различные варианты, возможно, это здание вообще нужно снести", - сказал министр.
Он также отметил, что вопрос о возможном переезде Министерства экономики и подведомственных учреждений в одно здание все еще находится в процессе обсуждения.
По словам Немиро, этот вопрос "не горит".
Как сообщалось ранее, в прошлом году Кабинет министров принял к сведению сообщение о возможном переезде Министерства экономики и подведомственных учреждений - Совета по конкуренции, Центра защиты прав потребителей, Центрального статистического управления, Госбюро по контролю за строительством и Латвийского национального бюро аккредитации - в помещения на ул. Элизабетес, 2.
Расчеты показывают, что при переезде Министерства экономики и учреждений в одно здание площадь занимаемых ими помещений уменьшилась бы на 40%, а затраты на обслуживание сократились бы по меньшей мере на полмиллиона евро в год.