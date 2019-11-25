Немиро: Минэкономики не стоит переезжать в бывшее здание коммунистической партии

"В бывшее здание коммунистической партии, которое находится на улице Элизабетес, нам переезжать не следует.

Нужно рассмотреть различные варианты, возможно, это здание вообще нужно снести", - сказал министр.

Он также отметил, что вопрос о возможном переезде Министерства экономики и подведомственных учреждений в одно здание все еще находится в процессе обсуждения.

По словам Немиро, этот вопрос "не горит".

Как сообщалось ранее, в прошлом году Кабинет министров принял к сведению сообщение о возможном переезде Министерства экономики и подведомственных учреждений - Совета по конкуренции, Центра защиты прав потребителей, Центрального статистического управления, Госбюро по контролю за строительством и Латвийского национального бюро аккредитации - в помещения на ул. Элизабетес, 2.