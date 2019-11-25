В Сейме создана группа депутатов по поддержке российского гражданского общества

Руководителем группы депутатов избрана Линда Озола (НКП), а ее заместителем - Инесе Войка ("Для развития/За!"). В группе также будут работать депутаты Мария Голубева ("Для развития/За!"), Улдис Будрикис (НКП), Нормунд Жунна (НКП), Мартиньш Стакис ("Для развития/За!"), Гатис Эглитис (НКП), Янис Циеленс (НКП), Юта СТрике (НКП) и Инесе Либиня-Эгнере ("Для развития/За!").

Ассоциация по развитию российского гражданского общества и поддержки русских эмигрантов или "Arem" летом проинформировала депутатов Сейма о том, что во время президента Владимира Путина политические репрессии стали обязательной составной частью государства и становятся все шире и строже.