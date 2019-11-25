Пн, 25.11.2019
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В Сейме создана группа депутатов по поддержке российского гражданского общества

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Сейме создана группа депутатов по поддержке российского гражданского общества, сообщает агентство LETA.

Руководителем группы депутатов избрана Линда Озола (НКП), а ее заместителем - Инесе Войка ("Для развития/За!"). В группе также будут работать депутаты Мария Голубева  ("Для развития/За!"), Улдис Будрикис (НКП), Нормунд Жунна (НКП), Мартиньш Стакис  ("Для развития/За!"), Гатис Эглитис (НКП), Янис Циеленс (НКП), Юта СТрике (НКП) и Инесе Либиня-Эгнере  ("Для развития/За!").

Ассоциация по развитию российского гражданского общества и поддержки русских эмигрантов или "Arem" летом проинформировала депутатов Сейма о том, что во время президента Владимира Путина политические репрессии стали обязательной составной частью государства и становятся все шире и строже.

Группа депутатов по поддержке российского гражданского общества работала и в 12 Сейме.

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